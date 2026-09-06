Team Falcons распустила состав по Dota 2

Team Falcons объявила о роспуске состава по Dota 2. Организация попрощалась с игроками и персоналом в соцсетях.

Прощай, Dota 2. Это было невероятное путешествие. Спасибо игрокам, стаффу и сообществу за незабываемые воспоминания.

Состав Falcons существовал с ноября 2023 года. За это время команда выиграла The International 2025 в Гамбурге и несколько сезонов DreamLeague. На TI 2026 в Шанхае коллектив занял 7-8-е место, уступив Team Liquid в нижней сетке.

По слухам, мидер Станислав Malr1ne Поторак перейдёт в Team Liquid, а оффлейнер Аммар ATF Аль-Ассаф — в Team Yandex. При этом Поторак утверждал, что продолжит играть вместе с ATF.