15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Falcons распустила состав по Dota 2

Team Falcons распустила состав по Dota 2
Комментарии

Team Falcons объявила о роспуске состава по Dota 2. Организация попрощалась с игроками и персоналом в соцсетях.

Прощай, Dota 2. Это было невероятное путешествие. Спасибо игрокам, стаффу и сообществу за незабываемые воспоминания.

Состав Falcons существовал с ноября 2023 года. За это время команда выиграла The International 2025 в Гамбурге и несколько сезонов DreamLeague. На TI 2026 в Шанхае коллектив занял 7-8-е место, уступив Team Liquid в нижней сетке.

По слухам, мидер Станислав Malr1ne Поторак перейдёт в Team Liquid, а оффлейнер Аммар ATF Аль-Ассаф — в Team Yandex. При этом Поторак утверждал, что продолжит играть вместе с ATF.

Материалы по теме
Что ждёт Dota 2 после The International 2026? Главные турниры, трансферы и обновления
Что ждёт Dota 2 после The International 2026? Главные турниры, трансферы и обновления