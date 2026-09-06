«Наше внимание смещается». Team Falcons объяснила причины ухода из Dota 2

Team Falcons опубликовала официальное заявление о прекращении участия в Dota 2.

Организация объяснила решение стратегическим пересмотром дорожной карты и переориентацией на дисциплины с большей «операционной устойчивостью».

Хотя Dota 2 занимает легендарное место в истории соревновательных игр, наше глобальное внимание смещается в сторону развития экосистем, которые предлагают нашей организации больше стратегического соответствия и долгосрочной операционной устойчивости.

Falcons также поблагодарила игроков и болельщиков и пообещала поддержать бывших участников состава в поиске новых команд.

Мы бесконечно гордимся тем, что создали вместе, и активно поддерживаем каждого на пути к следующему этапу их карьеры. Путь Falcons продолжается, и мы не можем дождаться момента, когда сможем рассказать вам, что будет дальше.

Под тегом Falcons состав выступал с ноября 2023 года и за это время выиграл The International 2025 в Гамбурге. На TI 2026 команда заняла 7-8-е место. Ранее, по слухам, Станислав Malr1ne Поторак перейдёт в Team Liquid, а Аммар ATF Аль-Ассаф — в Team Yandex.