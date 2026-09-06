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Team Spirit выиграла BLAST Open Porto 2026 — второй трофей подряд

Team Spirit выиграла BLAST Open Porto 2026 — второй трофей подряд
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Team Spirit обыграла MOUZ со счётом 3:1 в финале BLAST Open Porto 2026 по Counter-Strike 2 и заработала $ 250 тыс. Серия завершилась 13:8 на Dust2, 11:13 на Mirage, 13:3 на Ancient и 13:6 на Nuke.

CS 2. BLAST Open Fall 2026 . Гранд-финал
06 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Team Spirit
Окончен
3 : 1
MOUZ

Spirit прошла весь турнир без единого поражения в серии — 10 побед на картах при одном проигрыше. На Ancient команда выиграла 11 раундов подряд за КТ в первой половине и закрыла карту со счётом 13:3.

Дмитрий sh1ro Соколов стал лучшим игроком финала — 70 фрагов при 42 смертях и рейтинг 1,36. Данил donk Крышковец набрал 73 фрага (1,28), Андрей tN1R Татаринович — 63 (1,27). Четверо из пяти игроков Spirit завершили серию с рейтингом выше 1,24. Со стороны MOUZ ни один игрок не преодолел отметку 0,93.

Для Spirit это второй трофей подряд после победы на EWC 2026 в Париже. MOUZ заняла второе место и заработала $ 160 тыс.

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