«Звоночек». NS — об уходе Team Falcons из Dota 2 и будущем дисциплины

Комментатор и стример Ярослав NS Кузнецов прокомментировал решение Team Falcons прекратить участие в Dota 2. По его мнению, уход организации с «бесконечными деньгами» — тревожный сигнал для всей дисциплины.

Кузнецов отметил, что тенденция отказа от составов по Dota 2 наметилась давно, но Falcons стала неожиданностью.

Тенденция отказа от команд в Доте уже давно наметилась — EG, Secret, GG, paiN, Tundra, Heroic, Alliance. Но Falcons, как будто бы с бесконечными деньгами? Звоночек. «Бесконечные деньги» на самом деле бесконечными не являются. Этап, когда деньги слабо считают и просто вливают в перспективный рынок, уже прошёл.

NS также дал мрачный прогноз на будущее профессиональной сцены.

Делаю ставку, что если Инт ещё вообще будет — а я, без шуток, не уверен в этом вовсе, — то через пару лет в топ-8 команд будет примерно 75–90% представителей постсоветского пространства под тегами различных букмекеров или казино. Таков путь, и он уже, в общем-то, пройден.

На TI 2026 в топ-4 впервые в истории вошли исключительно команды из Восточной Европы: PARIVISION, Team Spirit, Team Yandex и BetBoom Team.