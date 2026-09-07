По данным Kinobusiness, мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» возглавил кинопрокат России за уикенд. За минувшые выходные картина собрала 54,6 млн рублей.

На втором месте роасположился фильм «Последний богатырь: Колобок», которому покорились 44,5 млн рублей. За ним идёт «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли — лента собрала 39,2 млн рублей. Следом расположилась «Вышка 2», собравшая за уикенд 38 млн рублей.

«Лунтик. Обратная сторона Луны» рассказывает историю знаменитого пришельца, который вновь решает отправиться на Луну. На этот раз цель героя — найти своего папу. В этом ему помогут его друзья — Кузя, Мила, Вупсень и Пупсень, Пчелёнок, Элина и другие жители большого леса.