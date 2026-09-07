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Николас Кейдж отреагировал на закрытие сериала «Паук-Нуар» после первого сезона

Николас Кейдж отреагировал на закрытие сериала «Паук-Нуар» после первого сезона
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В интервью Deadline Николас Кейдж отреагировал на закрытие сериала «Паук-Нуар» после первого сезона. Актёр, на удивление, даже не расстроился.

По словам Кейджа, он вложил всего себя в персонажа и сказал зрителям всё что хотел в рамках первого сезона. Николас остался доволен тем, как он поработал над персонажем.

Для меня одного сезона достаточно, чтобы сказать то, что я хотел об этом опасном, новаторском Человеке-пауке в стиле поп-арт.

«Паук-Нуар» рассказывает историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе

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