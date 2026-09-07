«Бухта вдов» стала рекордсменом среди лауреатов второстепенных категорий премии «Эмми»

В Лос-Анджелесе вручили премии «Эмми» за второстепенные категории. Основная церемония вручения пройдёт 14 сентября, где соберут победителей в основных номинациях.

Больше всего предварительных наград получили сериалы «Бухта вдов» и «Хочу секса. Сент-Луис».

Часть победителей во второстепенных категориях «Эмми»