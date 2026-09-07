15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Бухта вдов» стала рекордсменом среди лауреатов второстепенных категорий премии «Эмми»

«Бухта вдов» стала рекордсменом среди лауреатов второстепенных категорий премии «Эмми»
Комментарии

В Лос-Анджелесе вручили премии «Эмми» за второстепенные категории. Основная церемония вручения пройдёт 14 сентября, где соберут победителей в основных номинациях.

Больше всего предварительных наград получили сериалы «Бухта вдов» и «Хочу секса. Сент-Луис».

Часть победителей во второстепенных категориях «Эмми»

  • Лучший телевизионный фильм — «Необычайно умные создания»;
  • Лучший актёр второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме —Дэвид Харбор, «Хочу секса. Сент-Луис»;
  • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме — Линда Карделлини, «Хочу секса. Сент-Луис»;
  • Лучшая режиссура мини-сериала — Стивен Конрад, «Хочу секса. Сент-Луис»;
  • Лучший сценарий мини-сериала — Стивен Конрад, «Хочу секса. Сент-Луис»;
  • Лучший анимационный сериал — «Южный Парк»;
  • Лучший документальный сериал — «Мистер Скорсезе»;
  • Лучший оригинальный саундтрек к сериалу — «Бухта вдов»;
  • Лучшая операторская работа — «Паук-Нуар».
Комментарии