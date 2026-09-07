«Бухта вдов» стала рекордсменом среди лауреатов второстепенных категорий премии «Эмми»
В Лос-Анджелесе вручили премии «Эмми» за второстепенные категории. Основная церемония вручения пройдёт 14 сентября, где соберут победителей в основных номинациях.
Больше всего предварительных наград получили сериалы «Бухта вдов» и «Хочу секса. Сент-Луис».
Часть победителей во второстепенных категориях «Эмми»
- Лучший телевизионный фильм — «Необычайно умные создания»;
- Лучший актёр второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме —Дэвид Харбор, «Хочу секса. Сент-Луис»;
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме — Линда Карделлини, «Хочу секса. Сент-Луис»;
- Лучшая режиссура мини-сериала — Стивен Конрад, «Хочу секса. Сент-Луис»;
- Лучший сценарий мини-сериала — Стивен Конрад, «Хочу секса. Сент-Луис»;
- Лучший анимационный сериал — «Южный Парк»;
- Лучший документальный сериал — «Мистер Скорсезе»;
- Лучший оригинальный саундтрек к сериалу — «Бухта вдов»;
- Лучшая операторская работа — «Паук-Нуар».
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