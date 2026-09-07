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Зак Креггер не будет писать сценарий приквела фильма «Орудия» про Глэдис

Зак Креггер не будет писать сценарий приквела фильма «Орудия» про Глэдис
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По данным Deadline, Зак Креггер не выступит сценаристом приквела фильма «Орудия» о тёте Глэдис. Несмотря на обратные слухи, постановщик всё же не будет заниматься написанием сценария для картины.

Креггер подчеркнул, что написанием сценария приквела «Орудий» займётся Зак Шилдс («Годзилла против Конга»). Других подробностей о производстве пока что нет.

Премьера фильма ужасов «Орудия» состоялась 8 августа. Картину высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 93% свежести от обозревателей и 85% от зрителей. Приквел расскажет о молодой тёте Глэдис — главной злодейке «Орудий».

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