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Появился новый кадр фильма ужасов «Другая мамочка» с Джессикой Честейн

Появился новый кадр фильма ужасов «Другая мамочка» с Джессикой Честейн
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Издание Entertainment Weekly поделилось свежим кадром с Джессикой Честейн из хоррора «Другая мамочка». На нём можно увидеть актрису.

Свежий кадр фильма «Другая мамочка»

Фото: Entertainment Weekly

Сюжет фильма ужасов расскажет о восьмилетней девочке, к которой является злобная сущность с внешностью её матери. Пока родители пытаются решить проблему, их личные отношения дают трещину — а «мамочка» становится всё сильнее.

В фильме также снялись Джей Дюпласс, Арабелла Оливия Кларк и Дичен Лакмэн. Продюсером выступает Джеймс Ван, известный благодаря таким культовым франшизам, как «Пила» и «Заклятие».

Хоррор выйдет в зарубежный прокат 9 октября.

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