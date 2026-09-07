Появился новый кадр фильма ужасов «Другая мамочка» с Джессикой Честейн
Издание Entertainment Weekly поделилось свежим кадром с Джессикой Честейн из хоррора «Другая мамочка». На нём можно увидеть актрису.
Свежий кадр фильма «Другая мамочка»
Фото: Entertainment Weekly
Сюжет фильма ужасов расскажет о восьмилетней девочке, к которой является злобная сущность с внешностью её матери. Пока родители пытаются решить проблему, их личные отношения дают трещину — а «мамочка» становится всё сильнее.
В фильме также снялись Джей Дюпласс, Арабелла Оливия Кларк и Дичен Лакмэн. Продюсером выступает Джеймс Ван, известный благодаря таким культовым франшизам, как «Пила» и «Заклятие».
Хоррор выйдет в зарубежный прокат 9 октября.
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