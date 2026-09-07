Халк появился в фильме «Человек-паук: Новый день» не из-за требования Marvel

Дестин Дэниел Креттон рассказал, что Халк появился в фильме «Человек-паук: Новый день» не из-за требования со стороны Marvel Studios. По словам режиссёра, персонаж органично смотрелся в ленте, поэтому на его добавление он спросил разрешения у Кевина Файги.

Президент Marvel Studios одобрил появление героя в картине.

Нам было логично включить Халка. Нам пришлось запросить разрешение, и Кевин позволил нам это сделать.

«Новый день» рассказывает, как Питер Паркер живёт в одиночестве и в основном занимается супергеройской деятельностью. Однажды он сталкивается с противником, к которому оказывается не готов.