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В игре «Росомаха» каждый костюм можно будет разблокировать по мере прохождения

В игре «Росомаха» каждый костюм можно будет разблокировать по мере прохождения
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В игре «Росомаха» от Insomniac Games каждый костюм позволят разблокировать по мере прохождения и исключительно своими силами. Как и в «Человеке-пауке», наряды в игре нельзя купить за реальные деньги.

По словам разработчиков, костюмы открываются за полученные материалы, которые можно добывать в сюжетных заданиях.

Мой любимый — костюм Stealth, вдохновлённый мини-серией 1982 года от Claremont & Miller… мы также сотрудничали с художниками Marvel над костюмами, такими как Adam Kubert & Iban Coello.

«Росомаха» выйдет 15 сентября эксклюзивно на PS5. Это будет кровавый экшен о Логане и его попытках защитить мутантов.

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