15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В «Зверополисе 3» продолжат исследовать отношения Джуди и Ника

В «Зверополисе 3» продолжат исследовать отношения Джуди и Ника
Комментарии

Режиссёр «Зверополиса 3» Байрон Ховард рассказал, что в третьей части команда продолжит опираться на напряжение между отношениями Джуди и Ника.

В основном это напряжение исходит от фанатов. Одни считают, что героям следует остаться друзьями, когда другие видят в них романтическую пару. Ховард подчеркнул, что на подобных эмоциях продолжат играть в третьей части.

Я думаю, мы продолжим опираться на это.

Подробности сюжета третьей части пока что не раскрывают. В Disney лишь уточнили, что история предстоящей ленты будет связана с птицами. Зайчиха Джуди, лис Ник и змея Гэри вновь выступят главными героями.

Комментарии