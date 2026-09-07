В «Зверополисе 3» продолжат исследовать отношения Джуди и Ника

Режиссёр «Зверополиса 3» Байрон Ховард рассказал, что в третьей части команда продолжит опираться на напряжение между отношениями Джуди и Ника.

В основном это напряжение исходит от фанатов. Одни считают, что героям следует остаться друзьями, когда другие видят в них романтическую пару. Ховард подчеркнул, что на подобных эмоциях продолжат играть в третьей части.

Я думаю, мы продолжим опираться на это.

Подробности сюжета третьей части пока что не раскрывают. В Disney лишь уточнили, что история предстоящей ленты будет связана с птицами. Зайчиха Джуди, лис Ник и змея Гэри вновь выступят главными героями.