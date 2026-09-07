В фильме «Чернила» Дэнни Бойла есть момент, созданный с помощью ИИ

В Deadline рассказали, что в фильме «Чернила» Дэнни Бойла есть примерно 30 секунд контента, сгенерированного с помощью ИИ. Авторы не скрывают этот факт.

По словам Бойла, ИИ применяли для оживления старых фотографий и для создания мышей, которые бегают по редакции The Sun. В остальных моментах ИИ не было.

Сюжет ленты развернётся в 1969 году. Проект расскажет о медиамагнате Руперте Мёрдоке, который приобрёл газету The Sun и сделал её одним из самых популярных изданий сразу во всём мире.

Триллер выйдет в мировом прокате 8 января. Картина также официально появится в России — дата премьеры пока неизвестна.