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Продажи Onimusha: Way of the Sword превысили миллион копий

Продажи Onimusha: Way of the Sword превысили миллион копий
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Capcom объявила, что продажи Onimusha: Way of the Sword преодолели отметку в миллион копий. Этого результата игра добилась за день после релиза, за что разработчики поблагодарили геймеров.

Onimusha: Way of the Sword рассказывает историю самурая Миямото Мусаси, который путешествует по фэнтезийной версии Киото периода Эдо и сражается со сверхъестественными существами. Он получает мистическую перчатку Они, которая даёт ему сверхчеловеческие возможности и позволяет поглощать души поверженных врагов.

Way of the Sword доступна на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК. Игра вышла с полной поддержкой русского языка.

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