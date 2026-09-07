Вышел трейлер фильма «Зима в Простоквашино» Сарика Андреасяна — премьера 17 декабря

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила трейлер фильма «Зима в Простоквашино». Новая картина по знаменитой вселенной выйдет в кинотеатрах России 17 декабря.

Видео доступно во VK-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

По сюжету ленты в Простоквашино наступила зима, но холодно не только на улице: Матроскин и Шарик поссорились и разделили дом, а в семье Дяди Фёдора назревают проблемы. Чтобы помирить друзей и собрать всех вместе на Новый год, Дядя Фёдор отправляется в деревню. Тем временем в Простоквашино съезжаются его родители и почтальоны из разных уголков страны, и каждому из них предстоит преодолеть собственные трудности.

К своим ролям в продолжении «Простоквашино» вернулись Роман Панков, Павел Прилучный, Лиза Моряк, Иван Охлобыстин и другие актёры. Режиссёром вновь выступил Сарик Андреасян («Домовёнок Кузя»).