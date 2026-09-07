Триллер «Вышка 2» стартовал с $ 2,3 млн — на уровне первой части

По итогам дебютного уикенда сборы фильма «Вышка 2» составили $ 2,3 млн. Триллер о страхе высоты запустился в США примерно с тем же результатом, что и оригинал в 2022 году. Общая касса за стартовые четыре дня должна составить около $ 3 млн.

Учитывая, что лента пока доступна только в США и её скромный бюджет в $ 3 млн, запуск «Вышки 2» можно считать успешным. В ближайшие недели картина также доберётся до Европы и России — это произойдёт уже 24 сентября. Ожидается, что в итоге картина сможет собрать больше первой части, которая завершила своё выступление в прокате на отметке в $ 18 млн.

«Вышка 2» рассказывает о Джакс Хантер, которая решает устроить прогулку по доскам на горе Кван в Таиланде. Вместе со своей подругой она отправляется в путешествие. После внезапного камнепада девушки оказываются в ловушке на хрупкой доске — на высоте около 900 метров.