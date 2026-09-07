Sony работает над возрождением серии Killzone — СМИ

Компания Sony работает над новой частью серии Killzone. По данным издания MP1st, издательство поручило разработку новой игры по франшизе, которая сейчас находится на ранней стадии производства.

Отмечается, что авторы серии из Guerrilla Games выступают кураторами игры, а разработкой якобы занимается People Can Fly, создатели Bulletstorm. При этом не стоит ждать полностью новую историю в серии: это будет ремастер или ремейк одной из частей серии, а не продолжение франшизы.

У новой Killzone пока нет даты релиза, однако её выход не стоит ждать в ближайшее время. Игра должна выйти раньше Horizon 3, которая совсем недавно перешла в формат предпроизводства. Последней на данный момент частью Killzone остаётся Shadow Fall — игра вышла осенью 2013 года и стала стартовым тайтлом консоли PlayStation 4.