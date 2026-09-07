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Появилось новое фото актёрского состава сериала «Скуби-Ду» от Netflix

Появилось новое фото актёрского состава сериала «Скуби-Ду» от Netflix
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В Сети появилось свежее фото с актёрским составом сериала «Скуби-Ду» от Netflix. На нём можно увидеть исполнителей ключевых ролей.

Фото со съёмок сериала «Скуби-Ду»

Фото: Netflix

Сюжет будущего сериала адаптирует оригинальную историю персонажей. Проект расскажет о крайне трусливом псе по кличке Скуби-Ду и его знакомстве с будущей командой, которые будут совместно раскрывать на первый взгляд фантастические происшествия.

Роль Дафны в шоу исполнила Макенна Грейс («Охотники за привидениями»), Максвелл Дженкинс («Ричер») сыграет Фреда, роль Шегги досталась Тэннеру Хейгену («Больница Питт»), а Велму воплотит Эбби Райдер Фортсон («Человек-муравей 2»). Кто озвучит самого пса Скуби, неизвестно.

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