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«Один дома», «Гладиатор» и другие: Эрлинг Холанд назвал четыре любимых фильма

«Один дома», «Гладиатор» и другие: Эрлинг Холанд назвал четыре любимых фильма
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Норвежский футболист и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd спортсмен назвал четыре картины, которые он пересматривает с наибольшим удовольствием.

В список футболиста в основном вошли высокооценённые фильмы XXI века: «Гладиатор», «Троя» и «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо. Единственным исключением стал «Один дома», который остаётся любимым фильмом детства у Холанда.

Любимые фильмы Эрлинга Холанда

  • «Волк с Уолл-стрит» (2013) — драма с Леонардо Ди Каприо, основанная на истории жизни брокера Джордана Белфорта.
  • «Гладиатор» (2000) — культовый пеплум Ридли Скотта с Расселом Кроу о гладиаторе, ставшем рабом.
  • «Троя» (2004) — ещё один пеплум, в этот раз с Брэдом Питтом и множеством эпичных битв.
  • «Один дома» (1990) — знаменитая комедия Криса Коламбуса с Маколеем Калкиным.
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