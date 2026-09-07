«Один дома», «Гладиатор» и другие: Эрлинг Холанд назвал четыре любимых фильма

Норвежский футболист и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd спортсмен назвал четыре картины, которые он пересматривает с наибольшим удовольствием.

В список футболиста в основном вошли высокооценённые фильмы XXI века: «Гладиатор», «Троя» и «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо. Единственным исключением стал «Один дома», который остаётся любимым фильмом детства у Холанда.

Любимые фильмы Эрлинга Холанда

«Волк с Уолл-стрит» (2013) — драма с Леонардо Ди Каприо, основанная на истории жизни брокера Джордана Белфорта.

(2013) — драма с Леонардо Ди Каприо, основанная на истории жизни брокера Джордана Белфорта. «Гладиатор» (2000) — культовый пеплум Ридли Скотта с Расселом Кроу о гладиаторе, ставшем рабом.

(2000) — культовый пеплум Ридли Скотта с Расселом Кроу о гладиаторе, ставшем рабом. «Троя» (2004) — ещё один пеплум, в этот раз с Брэдом Питтом и множеством эпичных битв.

(2004) — ещё один пеплум, в этот раз с Брэдом Питтом и множеством эпичных битв. «Один дома» (1990) — знаменитая комедия Криса Коламбуса с Маколеем Калкиным.