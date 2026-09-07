Эпичные кадры Бородинского сражения из сериала «Война и мир» — премьера в 2027 году

Телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр START объявили о завершении первого этапа съёмок масштабных батальных сцен из сериала «Война и мир» с реконструкцией Бородинского сражения. Авторы представили первые кадры с производства эпичного сражения, которое велось в Тульской области на нескольких локациях в Заокском районе.

Фото: «Россия»/Start

Фото: «Россия»/Start

Фото: «Россия»/Start

Фото: «Россия»/Start

Фото: «Россия»/Start

Фото: «Россия»/Start

Фото: «Россия»/Start

Фото: «Россия»/Start

Создатели также рассказали, что подготовка объектов началась с дорожных работ за несколько месяцев до старта съёмок, а за полтора месяца началось строительство декораций. Специально для съёмок 200 гектаров поля засеяли ячменём для того, чтобы фоны соответствовали времени. В общей сложности в съёмках батальных сцен принимало участие около 300 членов съёмочной группы, а для исторически точной реконструкции грандиозной битвы художники изготовили более 700 костюмов для разных родов войск.

Главные роли в «Войне и мире» исполняют Никита Волков (князь Андрей Болконский), Мария Золотухина (Наташа Ростова), Никита Языков (Пьер Безухов), Варвара Бочкова (Элен Курагина), Алексей Серебряков (князь Николай Болконский), Михаил Пореченков (граф Илья Ростов), Анна Михалкова (графиня Наталья Ростова) и другие.

Режиссёром экранизации культового романа Льва Толстого выступает Сергей Урсуляк («Праведник»). Премьера сериала «Война и мир» состоится в 2027 году.