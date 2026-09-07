«Паук-Нуар» получил пять наград на «Эмми»-2026 после закрытия сериала

7 сентября в Лос-Анджелесе состоялось 78-я церемония вручения премии «Эмми» за второстепенные категории. Одним из главных проектов на ивенте стал «Паук-Нуар» — сериал с Николасом Кейджем победил сразу в пяти номинациях.

Так, супергеройский проект забрал награды за Лучшую операторскую работу, Лучший монтаж звука, Лучшие визуальные эффекты, Лучшие трюки и Лучший дизайн начальных титров. Возможно, шоу также получит и другие награды на основной «Эмми», которая пройдёт 14 сентября, однако вряд ли россыпь статуэток повлияет на решение Amazon закрыть шоу после первого сезона.

«Паук-Нуар» рассказывает историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Главную роль в шоу сыграл Николас Кейдж («Собиратель душ») — ранее он озвучивал этого же персонажа в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные».