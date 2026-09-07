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Мультфильм Волшебное перо (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер онлайн

Трейлер мультфильма «Волшебное перо» про исполнение желаний — выход 8 октября
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Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер мультфильма «Волшебное перо». Франко-бельгийский проект выйдет в кинотеатрах России уже 8 октября.

Видео доступно во VK-канале «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольге».

По сюжету в руки юной фантазёрки Провиденс попадает волшебное перо, способное исполнить любое написанное им желание. Первым делом девочка наделяет свою морскую свинку Пуфика способностью говорить, однако тот оказывается ворчливым, прожорливым и постоянно впадающим в панику. Теперь забавной парочке предстоит отправиться в захватывающее путешествие через весь земной шар, чтобы спасти мир от коварного колдуна.

В основу мультфильма лёг роман французского писателя Ромена Пуэртоласа «Девочка, которая проглотила облако размером с Эйфелеву башню». Режиссёром ленты выступил Филипп Риш («Уроки рисования»).

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