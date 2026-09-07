Начались съёмки фильма «Мумия 4» с Бренданом Фрейзером

Американский актёр Брендан Фрейзер сообщил о старте производства фильма «Мумия 4». Съёмки картины уже начались в Великобритании и займут примерно три месяца. Ожидается, что производство также пройдёт в Марокко.

Сюжет ленты расскажет историю авантюриста Рика О’Коннелла, который вновь сталкивается с проклятым существом, погребённым в земле тысячи лет назад. Вместе с Фрейзером вторую главную роль вновь исполнит Рэйчел Вайс, а также Кевин Дж. О'Коннор и Одед Фер.

Премьера фильма «Мумия 4» состоится 15 октября 2027 года. Сценарий подготовил Дэвид Коггшолл («Семейный план»), а режиссёрами выступят Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт («Я буду искать»). Это будет первая картина по франшизе с «Гробницы императора драконов», вышедшей в 2008 году, если не считать провальный перезапуск с Томом Крузом.