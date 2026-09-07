15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Очень много трагедии»: звёзды сериала «Укрытие» — о четвёртом сезоне

«Очень много трагедии»: звёзды сериала «Укрытие» — о четвёртом сезоне
Комментарии

4 сентября завершился третий сезон «Укрытия» — флагманского сериала от Apple. Шоу ушло на перерыв на очень высокой ноте, и теперь зрителям придётся ждать целый год до выхода финального четвёртого сезона.

Издание Collider взяло небольшое интервью у звёзд шоу Эшли Цукермана (Дэниел) и Джессики Хенвик (Хелен). В нём актёры рассказали, что зрителей ждёт ещё больше трагедии и удовлетворительный финал, основанный на книгах Хью Хауи.

В четвёртом сезоне очень много трагедии. Каждый персонаж в продолжении сражается с самим собой и пытается понять, когда нужно брать всё в свои руки. И поэтому каждый герой находится под постоянным давлением, что и приводит к разным событиям. Но концовка наверняка понравится зрителям, потому что это окончание заранее запланированных 40 эпизодов, это финал большого романа.

Премьера четвёртого сезона сериала «Укрытие» состоится 9 июля 2027 года. В продолжение вновь войдёт 10 эпизодов, которые завершат сюжет шоу.

Материалы по теме
Всё, что известно про четвёртый сезон «Укрытия»: сюжет, тизер и дата выхода финала
Всё, что известно про четвёртый сезон «Укрытия»: сюжет, тизер и дата выхода финала
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android