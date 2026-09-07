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Кошачий рогалик Mewgenics от автора The Binding of Isaac перевели на русский язык

Кошачий рогалик Mewgenics от автора The Binding of Isaac перевели на русский язык
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6 сентября создатели Mewgenics объявили о выходе полноценной русской локализации. Теперь сыграть в кошачий рогалик на русском языке могут все желающие — ранее локализация находилась в формате бета-тестирования в Steam.

Изначально русский перевод должен был выйти ещё в июне, однако команда локализаторов потратила дополнительное время на поиски подходящих шрифтов и адаптацию имён котиков. Авторы успели выпустить локализацию на русский, японский, корейский и упрощённый китайский языки за два дня до релиза игры на консолях PS5, Xbox Series и Switch 2.

Mewgenics — тактический рогалик от Эдмунда Макмиллена, создателя The Binding of Isaac и Super Meat Boy и Тайлера Глайеля, автора The End Is Nigh. В нём игрокам необходимо собирать команду котиков и отправлять их на опасные битвы. Игра вышла в феврале 2026 года на ПК в Steam и стала одной из самых оценённых игр года, а её продажи превысили миллион копий за неделю.

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