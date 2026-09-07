Льва Яшина удалили из футсима EA Sports FC 27 — датамайнеры

Инсайдер и блогер по серии FIFA под ником Weaver FUT раскрыл новые детали EA Sports FC 27. Как оказалось, в новой части франшизы не будет советского вратаря Льва Яшина, который появился в играх Electronic Arts ещё в FIFA 18.

Так, одного из лучших голкиперов в истории футбола не оказалось в утёкшей базе данных будущего футбольного симулятора. Обычно именно по ней инсайдеры раскрывают будущие ивенты и различную информацию по ходу сезона.

Возможно, отсутствие Льва Яшина в FC 27 связано с истечением лицензии на виртуальную версию футболиста после ухода компании из России — ранее EA отказалась от российских комментаторов по той же причине. Пока неясно, планируют ли в EA вернуть вратаря, который последние девять лет оставался самым рейтинговым голкипером в серии с показателем в 92 балла.

Релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 18-го числа.