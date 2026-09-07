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Нового Джеймса Бонда уже выбрали — об этом рассказал Гэри Олдмен

Нового Джеймса Бонда уже выбрали — об этом рассказал Гэри Олдмен
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Британский актёр и режиссёр Гэри Олдмен рассказал, что продюсеры уже выбрали нового актёра на роль Джеймса Бонда.

Говоря о своём партнёре по сериалу «Медленные лошади» Джеке Лоудене, он отметил, что тот был в числе основных претендентов.

Ходят слухи, что он в шорт-листе. Мы скоро узнаем, не так ли? Потому что они выбрали его. Они сделали свой выбор, но пока не объявили.

При этом из цитаты непонятно, кого выбрали продюсеры — Лоудена или просто актёра на роль Агента 007.

В конце августа инсайдеры называли другого кандидата — Джеки Бартон. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в мировом прокате в 2028 году, а пробные съёмки должны провести в сентябре.

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