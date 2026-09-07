Второй сезон Кибербитвы по Counter-Strike 2 пройдёт в Казахстане с призовым 4 млн рублей

Профессиональная киберспортивная лига анонсировала второй сезон турнира КиберБитва (CyberClash Season 2). LAN-финал впервые пройдёт за пределами России — в этот раз ивент примет Казахстан. Призовой фонд составит 4 млн рублей.

Участие в Кибербитве примут 16 приглашённых команд, которые также смогут заработать очки рейтинга VRS. Групповой этап намечен на 14-18 октября, а решающие матчи турнира пройдут с 29 по 31 октября.

К участию в турнире будут приглашены команды, начиная с 35-го места европейского рейтинга VRS. В финальную часть пройдут четыре лучших коллектива групповой стадии, которые сразятся в LAN-формате.