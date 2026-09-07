В эмулятор RPCS3 для PlayStation 3 добавили поддержку дисков — играть можно через дисковод

Разработчики популярного эмулятора RPCS3 для консоли PlayStation 3 представили новую функцию на фоне отказа Sony от физических дисков с января 2028 года.

Теперь игры на PS3 можно будет запустить на ПК, используя физическую копию проекта через дисковод.

Владение вашими играми на физических носителях позволяет вам играть в игры, выпущенные ещё 20 лет назад, не полагаясь ни на какие серверы.

Ранее компания Sony заявила, что перестанет выпускать диски для консолей PlayStation — изменение коснётся как эксклюзивов, так и проектов сторонних разработчиков. Геймеры раскритиковали решение Sony: многие писали в комментариях, что компания таким образом уничтожает игровую индустрию.