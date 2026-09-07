iPhone 18 могут выпустить в четырёх цветах, среди них «тёмная вишня» — Apple Hub

Новый смартфон iPhone 18 будет доступен в четырёх цветовых вариантах — канал Apple Hub в соцсети X предложил пользователям выбрать лучший из тех, что будут доступны, по мнению инсайдеров.

Среди них — классические белый и чёрный, а также небесно-голубой и тёмно-вишнёвый. Пока неясно, какие цвета будут доступны в обычной версии iPhone, а какие — в iPhone 18 Pro Max.

Фото: Apple Hub

iPhone 18 могут представить на презентации уже в среду, 9 сентября. Точное содержание эфира, как обычно, остаётся тайной, но главным событием должен стать именно очередной iPhone. Ожидается, что компания анонсирует большую линейку iPhone 18. Кроме того, именно в этот день, по данным СМИ, представят iPhone Ultra — первый складной смартфон от Apple.