Нейросеть GPT-6 Astra за ночь научилась добывать алмазы в Minecraft — без доступа к файлам

После выхода нейросети GPT-6 Astra пользователи начали тестировать новую модель искусственного интеллекта в самых разных ситуаций. Например, геймер и разработчик Уян Чжоу поставил перед ИИ задачу добыть алмазы в Minecraft.

При этом нейросеть не могла пользоваться модификациями, получать доступ к файлам игры и как-либо изменять игру — GPT-6 Astra только управляла тем, что видела на экране. Несмотря на это, утром разработчик увидел, что в инвентаре лежал добытый алмаз.

Автор также выложил инструмент, через который всё работает, в открытый доступ. Теперь каждый может проверить это самостоятельно: достаточно запустить тулкит и оставить открытым окно с запущенным Minecraft.