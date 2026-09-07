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Сериал Искусство падения от Мигеля (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, трейлер

Сериал «Искусство падения» от танцора Мигеля стартует 25 сентября — трейлер
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Онлайн-кинотеатр Okko представил новый трейлер сериала «Искусство падения». Танцевальное шоу от хореографа Мигель стартует уже 25 сентября.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет сериала расскажет о молодом танцоре Диме, который пересекается с загадочным наставником Филом. Он пробуждает в юном ученике желание к развитию во всех сферах жизни. Фил также проникает в жизнь девушки парня по имени Юля, которая не уверена в себе и готова предать свои мечты ради спокойствия.

Главные роли в сериале сыграли Дмитрий Щебет, Артур Астман и Линда Лапиньш. Постановщиком выступил знаменитый хореограф Мигель — для него проект стал режиссёрским дебютом.

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