Добронравов в образе Сергия Радонежского — на кадрах со съёмок сериала «Поле Куликово»

В Сети появились первые кадры со съёмочной площадки сериала «Поле Куликово» — исторической драмы о событиях Куликовской битвы в 1380 году между объединённым русским войском и армией Золотой Ордой хана Мамая.
Культовых исторических деятелей сыграют известные актёры: Федор Добронравов исполнит роль Сергия Радонежского, а Антон Хабаров примерит образ великого князя Дмитрия Донского.
Фото: Кион / Кинопоиск
Кион / Кинопоиск
Фото: Кион / Кинопоиск
Фото: Кион / Кинопоиск
Фото: Кион / Кинопоиск
Фото: Кион / Кинопоиск
Сюжет посвящён фигуре удельного князя Михаила, который из-за Золотой Орды потерял семью и смысл жизни. Теперь герой пытается помочь объединению Руси.
Сериал «Поле Куликово» выйдет в онлайн-кинотеатре «КИОН» этой осенью. Главные роли исполнили Игорь Степашин, Тина Стойилкович и Антон Рогачев, а режиссёром выступил Сергей Филатов («Бар «Один звонок»»).