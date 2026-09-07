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Добронравов в образе Сергия Радонежского — на кадрах со съёмок сериала «Поле Куликово»

Добронравов в образе Сергия Радонежского — на кадрах со съёмок сериала «Поле Куликово»
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В Сети появились первые кадры со съёмочной площадки сериала «Поле Куликово» — исторической драмы о событиях Куликовской битвы в 1380 году между объединённым русским войском и армией Золотой Ордой хана Мамая.

Культовых исторических деятелей сыграют известные актёры: Федор Добронравов исполнит роль Сергия Радонежского, а Антон Хабаров примерит образ великого князя Дмитрия Донского.

Фото: Кион / Кинопоиск

Кион / Кинопоиск

Кион / Кинопоиск

Фото: Кион / Кинопоиск

Фото: Кион / Кинопоиск

Фото: Кион / Кинопоиск

Фото: Кион / Кинопоиск

Сюжет посвящён фигуре удельного князя Михаила, который из-за Золотой Орды потерял семью и смысл жизни. Теперь герой пытается помочь объединению Руси.

Сериал «Поле Куликово» выйдет в онлайн-кинотеатре «КИОН» этой осенью. Главные роли исполнили Игорь Степашин, Тина Стойилкович и Антон Рогачев, а режиссёром выступил Сергей Филатов («Бар «Один звонок»»).

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