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«Это возможность физически прочувствовать себя там». Хидео Кодзима — про «Одиссею» Нолана

«Это возможность физически прочувствовать себя там». Хидео Кодзима — про «Одиссею» Нолана
Комментарии

Культовый геймдизайнер Хидео Коздима опубликовал свою рецензию на фильм «Одиссея» Кристофера Нолана.

Разработчик Metal Gear и Death Stranding с восторгом отозвался о новинке после просмотра.

Этот фильм, целиком снятый на плёночные камеры IMAX, позволяет не просто смотреть на экран, а даёт возможность физически прочувствовать своё присутствие там. Визуальный ряд, созданный Ноланом и Хойтемой, безжалостно приближает нас к лицам актёров и упорно следует за их страданиями и судьбами, возвышает классический эпос до уровня «человеческой драмы в натуральную величину» благодаря новой интерпретации и способу подачи, ориентированным на современного человека. Приключенческие истории Гомера, начавшиеся как устное народное творчество, и до этого дня воссоздавались множеством самых разных способов. Однако версия Нолана, передаваемая через IMAX — это ещё никем не виданная, совершенно новая «Одиссея».
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