«Сбер» открыл регистрацию на IV Киберспортивный турнир с призовым фондом 15 млн рублей

«Сбер» и Федерация компьютерного спорта России открыли регистрацию на IV Киберспортивный турнир. Заявки принимаются до 2 октября. Призовой фонд — 15 млн рублей , на 50% больше прошлогоднего.

Дисциплины турнира — Dota 2, CS 2 и Standoff 2. Мобильная игра в программе впервые. Участники разделены на два дивизиона: «Профессионалы» и «Любители». Попасть в первый смогут только те, кто за последний год выступал на профессиональных турнирах или имел контракт с клубом.

Победители любительских турниров по Dota 2 и CS 2 поедут на буткемп в «СберУниверситет», а затем выступят за команду «Сбер» ChristoFire на Кубке России. Офлайн-финал пройдёт 1 ноября на VK Play Arena в Москве — для турнира это первый финал с живой аудиторией. Вход бесплатный, регистрация откроется в октябре.

В 2025 году турнир собрал свыше 7 500 участников, трансляции набрали более 2 млн просмотров.