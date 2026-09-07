Представлен смартфон Xiaomi 18 Fold — широкая «раскладушка» со сверхбыстрой памятью LPDDR6

Компания Xiaomi представила новую версию своего раскладного смартфона: модель Xiaomi 18 Fold будет шире обычных телефонов и в полной версии получит дисплей с соотношением сторон 16:11,3.

У смартфона будет два экрана — внешний с диагональю 5,38 дюйма и внутренний на 7,58 дюйма. В разложенной версии дисплей напоминает по размеру лист бумаги А4: Xiaomi утверждает, что этот формат идеально подойдёт для чтения и просмотра фильмов.

Xiaomi 18 Fold также станет первым телефоном со сверхбыстрой оперативной памятью стандарта LPDDR6, хотя она используется только в самой дорогой версии формата 16+1024 ГБ. Цены на смартфон начинаются с 11 тысяч юаней (141 тыс. рублей).