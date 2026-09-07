«Искусство станет менее человеческим». Гильермо дель Торо — об использовании ИИ в кино

Известный режиссёр Гильермо дель Торо порассуждал на тему применения искусственного интеллекта в сюжетах для кино.

Постановщик «Хоббита» и «Франкенштейна» считает, что из-за этого фильмы и сериалы станут менее близкими для людей.

Человечество не может существовать без историй. Мы должны понимать, если потеряем сюжеты и чувства, которые даёт нам искусство, оно станет менее узнаваемым как человеческое. И если нам не нужно будет узнавать себя в этих историях, мы заблудимся.

Ранее первая ИИ-актриса Тилли Норвуд получила дебютную роль в кино. Создатели Норвуд также утверждают, что уже получают предложения ролей из Голливуда.