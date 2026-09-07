15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Искусство станет менее человеческим». Гильермо дель Торо — об использовании ИИ в кино

«Искусство станет менее человеческим». Гильермо дель Торо — об использовании ИИ в кино
Комментарии

Известный режиссёр Гильермо дель Торо порассуждал на тему применения искусственного интеллекта в сюжетах для кино.

Постановщик «Хоббита» и «Франкенштейна» считает, что из-за этого фильмы и сериалы станут менее близкими для людей.

Человечество не может существовать без историй. Мы должны понимать, если потеряем сюжеты и чувства, которые даёт нам искусство, оно станет менее узнаваемым как человеческое. И если нам не нужно будет узнавать себя в этих историях, мы заблудимся.

Ранее первая ИИ-актриса Тилли Норвуд получила дебютную роль в кино. Создатели Норвуд также утверждают, что уже получают предложения ролей из Голливуда.

Материалы по теме
ИИ-актриса Тилли Норвуд получила первую роль в кино — в комедийной драме «Смещённая»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android