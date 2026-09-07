Глава киберспорта Valorant пообещал лучший Champions в истории

Глава киберспортивного направления Valorant Лео Фария заявил, что Champions Shanghai 2026 станет самым масштабным турниром в истории игры.

Руководитель отметил, что вопреки рекомендациям коллег сдерживать ожидания аудитории, он уверен в исключительном уровне организации ивента.

Мне говорили не раздувать ожидания и не перегревать хайп. Да к чёрту. Это будет нечто грандиозное.

Valorant Champions 2026 пройдёт с 24 сентября по 18 октября, призовой фонд составит $ 2,25 млн. Групповую стадию примет Jing'an Sports Center, а решающие игры пройдут на Mercedes-Benz Arena. В турнире примут участие 16 команд.

Предстоящий чемпионат станет последним в рамках текущей франшизной системы — с 2027 года VCT перейдёт на формат открытых квалификаций. Действующим чемпионом мира является американская команда NRG. Официальный гимн турнира If The Sun Burns Out Tonight исполнили Grabbitz, Оли Сайкс и Кортни ЛаПлант.