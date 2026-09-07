Первую часть хоррора «Пила» снова покажут в кинотеатрах России — премьера 28 января

Известный фильм ужасов «Пила» повторно выпустят в российский кинопрокат. Хоррор можно будет снова увидеть на большом экране с 28 января 2027 года .

Первая часть франшизы рассказывает об испытаниях фотографа по имени Адама и врача-онколога Лоуренса Гордона, которые на себе опробуют испытания Пилы и начнут историю большой серии фильмов ужасов.

Ранее режиссёр и продюсер Джеймс Ван заявлял, что хочет сделать серию вновь страшной и психологически гнетущей. В будущих частях он собирается возродить дух старых фильмов, но при этом выпустить такой фильм, чтобы зацепить чем-то интересным новое поколение зрителей.