«Мы намного сильнее, чем показали». TaZ — о вылете BC.Game из квалификации к PGL Masters

Тренер BC.Game Виктор TaZ Войтас прокомментировал вылет команды из открытой квалификации к PGL Masters Bucharest 2026. BC.Game уступила FOKUS в полуфинале отбора со счётом 1:2.

По словам Войтаса, главная проблема команды — потеря хладнокровия в ключевых раундах. При этом курс на мэйджор остаётся неизменным.

В важных раундах мы слишком часто разделяемся и не сохраняем хладнокровие, когда получаем преимущество. Мне кажется, мы намного сильнее, чем показали. Однако самые важные матчи проходят под давлением, а сейчас не можем с ним справиться. Я верю, что в будущем мы станем значительно лучше. Надеюсь, этой зимой вы увидите нас на мэйджоре.

Положение BC.Game в гонке за PGL Major Singapore 2026 остаётся сложным. По симуляции аналитика Udknud, команда занимает 41-е место среди европейских составов с вероятностью попадания в топ-18 VRS всего 1%. Итоговый срез VRS состоится 2 ноября — сам мэйджор пройдёт с 25 ноября по 13 декабря в Сингапуре с призовым фондом $ 1,25 млн.