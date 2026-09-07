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Фильмы «Мстители: Судный день» и «Дюна 3» не покажут в России — глава АВК

Фильмы «Мстители: Судный день» и «Дюна 3» не покажут в России — глава АВК
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Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в интервью НСН заявил, что «Мстители: Судный день», «Дюна 3» и другие голливудские блокбастеры не будут показывать в российских кинотеатрах.

Стоит отметить, что изначально Воронков говорил об отсутствии официального проката — хотя самые популярные голливудские фильмы и так не показывают в РФ с 2022 года.

На текущий момент выпуск в российский прокат «Мстителей» и «Дюны 3» не планируется ни в декабре, ни в январе, ни в марте 2027 года вне зависимости от графика релизов российских фильмов. На сегодняшний день официально не заявлено ни одного дистрибьютора, поэтому говорить о каком-то переносе этих релизов бессмысленно.

При этом глава АВК утверждает, что вскоре блокбастеры пропадут и из неофициального проката.

Практика предсеансового обслуживания будет полностью прекращена, по нашему мнению, в течение ближайших двух-трёх месяцев. А даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями, выход этих картин в России будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года.

Ранее Воронков неоднократно говорил о скором прекращении практики предсеансового обслуживания, когда фильмы показывают неофициально. Ещё в 2024 году он утверждал, что это «изживает себя».

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