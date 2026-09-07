Лето 2026 года стало самым кассовым в истории США — сборы $ 4,76 млрд

По итогам летнего проката в США сборы фильмов в местном прокате превысили отметку в $ 4,76 млрд. Такого результата картины суммарно добились в период с 1 мая по 7 сентября, отметили в аналитической компании Rentrak.

Таким образом, лето 2026 года установило абсолютный рекорд по сборам за период. Ранее лучший результат принадлежал 2013-му, когда в прокат вышли «Железный человек 3», «Человек из стали» и «Гадкий я 2». В этот раз главными рекордсменами стали «Человек-паук: Новый день», «Одиссея» Кристофера Нолана, «История игрушек 5» и «Майкл».

Стоит учесть, что с 2013 года в США значительно выросла средняя цена билетов — с $ 8 до $ 16. Кроме того, премиальные IMAX-сеансы обходятся зрителям ещё дороже, поэтому в общем выражении аудитория, скорее всего, уменьшилась за последние 13 лет. Однако столь яркий летний период означает, что кинотеатры наконец восстановились после пандемии коронавируса, когда многие аналитики предполагали, что индустрия больше не сможет демонстрировать впечатляющие цифры в прокате.