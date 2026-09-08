Фильм «Поздняя слава» с Уиллемом Дефо выйдет в онлайне 6 октября

Картина «Поздняя слава» с Уиллемом Дефо в главной роли выйдет в онлайне 6 октября. В этот день картина появится в зарубежных онлайн-кинотеатрах. В мировом прокате драма вышла 7 августа.

Лента рассказывает о поэте из Нью-Йорке по имени Эд Скасбергер. Он уже утратил свою популярность, а его творчество мало кому интересно. В один момент с его произведением знакомится группа молодых жителей, которые возвращают автору веру в жизнь.

В фильме также снялись Грета Ли («Дом из динамита»), Джейк Лэси («Белый лотос»), Эдмунд Донован («Меломанка») и другие артисты. Режиссёром выступил Кент Джонс («Хичкок/Трюффо»).