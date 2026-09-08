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Появился новый пугающий постер 13-го сезона сериала «Американская история ужасов»

Появился новый пугающий постер 13-го сезона сериала «Американская история ужасов»
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Hulu опубликовала новый пугающий постер 13-го сезона сериала «Американская история ужасов». На нём можно увидеть жуткого персонажа в маске.

Новый постер 13-го сезона «Американской истории ужасов»

Фото: Hulu

«Американская история ужасов» представляет собой антологию, которая выходит с 2011 года. Каждый сезон рассказывает свою историю, которая вдохновлена реальными событиями или популярными фильмами ужасов.

Ранее сообщалось, что предстоящие эпизоды станут продолжением третьего сезона, в котором был шабаш ведьм. 13-й сезон стартует 24 сентября. В предстоящих эпизодах появятся Сара Полсон («12 лет рабства»), Эмма Робертс («Мы — Миллеры»), Кэти Бейтс («Титаник») и Эван Питерс («Монстры»).

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