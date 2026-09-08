Себастиан Стэн хочет увидеть фильм про Зимнего солдата в духе «Убийцы» Дени Вильнёва

Себастиан Стэн рассказал, что недавно он в шутку предложил Кевину Файги снять фильм про Зимнего солдата в духе «Убийцы» Дени Вильнёва. Актёр уверен, что подобная картина поразила бы и зрителей.

Жанрово это был бы триллер, в котором Баки искал бы человека из своего прошлого.

На это ушёл бы совсем маленький бюджет. Ну вы понимаете, да, что речь о парне, который думает, что узнал кого-то из своего прошлого, кто имел отношение к тому времени, знаете, когда ему промыли мозги.

Увидеть Стэна в образе Баки получится уже в фильме «Мстители: Судный день». Там герой выступит за команду новых Мстителей и будет противостоять Доктору Думу.