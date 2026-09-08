Режиссёр «Натиска» рассказал, что в рамках создания фильма повлияло на него больше всего

Режиссёр Адам Вингард рассказал, какое событие в жизни больше всего повлияло на него в плане решения снять боевик «Натиск». Этим событием стало рождение ребёнка.

Я снимал все эти фильмы по франшизам и интеллектуальной собственности более 10 лет… проблема в том, что у меня на самом деле не было своей собственной истории, которую можно рассказать. Я думаю, что рождение ребёнка подарило мне эту историю.

«Натиск» официально выйдет в России 24 сентября. По сюжету ленты с секретной военной базы сбегает специально выведенный суперсолдат, за ним в погоню тут же отправляются наёмники. Защищать от существа себя и свою дочь приходится матери-одиночке.