Появилось несколько рекламных материалов фильма «Мстители: Судный день»
В Сети появились рекламные материалы фильма «Мстители: Судный день». На них можно увидеть злодея и различных супергероев.
Новые рекламные материалы фильма «Мстители: Судный день»
Фото: Disney
Фото: Disney
Фото: Disney
Фото: Disney
Сюжет расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel. Злодея сыграет Роберт Дауни-младший, который раньше исполнял роль Железного человека.
Лента «Мстители: Судный день» выйдет в мировом прокате 18 декабря 2026 года. В один день с третьей «Дюной», кстати.
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