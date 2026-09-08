Ренате Реинсве сыграет писательницу в фильме «Если любовь должна умереть»

По данным Deadline, звезда «Сентиментальной ценности» Ренате Реинсве сыграет писательницу Мэри Уолстонкрафт, автора трактата «В защиту прав женщин». Лента получила название «Если любовь должна умереть».

Согласно последним новостям о кастинге, к Рейнсве присоединятся Джонни Флинн и Вики Крипс в ключевых ролях, а также Чарли Келли, Уилл Кин, Том Старридж и Джейн Бивер.

Фильм — совместное производство Ирландии, Франции, Норвегии, Испании и Великобритании при поддержке Anonymous Content и RT Features, при этом Anonymous Content совместно с CAA Media Finance представляет права на внутреннем рынке.

Режиссёром выступит Миа Хансен-Лев, снявшая «Остров Бергмана».