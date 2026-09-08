В онлайне вышел фильм «Всего одна ночь» с Каллумом Тёрнером и Моникой Барбаро

В цифре вышел фильм «Всего одна ночь» с Каллумом Тёрнером и Моникой Барбаро в ключевых ролях. Картина доступна в зарубежных онлайн-стримингах. В мировом прокате лента вышла ещё 7 августа, а через месяц появилась в онлайне.

В Нью-Йорке наступает единственная ночь в году, когда между людьми вне брака разрешён секс. Недавно переживший расставание Оуэн и мечтающая о настоящей любви Элли сталкиваются друг с другом, и между ними сразу возникает симпатия.

В актёрский состав также вошли Майя Хоук, Молли Рингуолд и Эндрю Бёрнап. Режиссёром выступил Уилл Глак — постановщик фильмов «Кролик Питер» и «Кто угодно, кроме тебя».