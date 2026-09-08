Завершились съёмки «Чёрного шёлка» — это продолжение «Красного шёлка»

«Кинопоиск» объявил о завершении съёмок фильма «Чёрный шёлк». Это продолжение «Красного шёлка», которое выйдет в российский прокат весной 2027 года.

Новый постер «Чёрного шёлка»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

События ленты развернутся в Шанхае 1930-х — городе, где роскошь соседствует с риском, яркие неоновые огни мерцают над опасными тёмными переулками, а китайские пагоды скрывают в себе тайны. Именно сюда везут загадочный груз под кодовым названием «Чёрный шёлк».

Главные роли исполнили Милош Бикович («Вызов»), Глеб Калюжный («Первый на Олимпе») и китайская актриса Чжэн Ханьи («Полицейский по обмену»), Максим Матвеев («Триггер») и Александар Радойичич («Балканский рубеж»). Режиссёром выступил автор первой части Андрей Волгин.